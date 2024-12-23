Jose Mourinho ameliyat geçirdi
Fenerbahçe’nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat geçirdi. Tecrübeli teknik adamın, operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Jose Mourinho için geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.
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