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Jose Mourinho ameliyat geçirdi

Fenerbahçe’nin Portekizli teknik adamı Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat geçirdi. Tecrübeli teknik adamın, operasyonunun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Jose Mourinho ameliyat geçirdi

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Teknik Direktörü , safra kesesinden ameliyat edildi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Jose Mourinho için geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.

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