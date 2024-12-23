Jose Mourinho ameliyat geçirdi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, safra kesesinden ameliyat edildi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Portekizli teknik adamın ülkesinde başarılı bir safra kesesi operasyonu geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.



Jose Mourinho için geçmiş olsun dileğinde bulunuldu.