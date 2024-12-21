Jose Mourinho ameliyat olacak

Fenerbahçe yönetimi Jose Mourinho'ya güveniyor.



Portekizli teknik direktör daha önce planlandığı üzere ameliyat olmak için yurtdışına gitti.

OPERASYON SONRASI İSTANBUL'A DÖNECEK



Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.



Yönetim kurulu tüm istişarelerini kadroyu güçlendirmeye yönelik yapıyor. Bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Mourinho ile ayrılık konusu gündeme dahi gelmedi.