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Jose Mourinho ameliyat olacak

Jose Mourinho, buçak altına yatacak. Portekizli teknik direktör daha önce planlandığı üzere ameliyat olmak için yurtdışına gitti.

Jose Mourinho ameliyat olacak

yönetimi 'ya güveniyor.

Portekizli teknik direktör daha önce planlandığı üzere ameliyat olmak için yurtdışına gitti.

OPERASYON SONRASI İSTANBUL'A DÖNECEK

Mourinho operasyonun ardından doktorun tavsiyesine göre istirahatını tamamlayacak ve İstanbul'a dönecek.

Yönetim kurulu tüm istişarelerini kadroyu güçlendirmeye yönelik yapıyor. Bugüne dek yapılan herhangi bir toplantıda Mourinho ile ayrılık konusu gündeme dahi gelmedi.

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