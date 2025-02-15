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Jose Mourinho, Başakşehir - Bodrum FK maçını tribünden izledi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Başakşehir - Bodrum FK maçını stadyumdan takip etti.

Jose Mourinho, Başakşehir - Bodrum FK maçını tribünden izledi

Trendyol 'in 24. haftasında Başakşehir, evinde Bodrum FK'ya 1-0 mağlup oldu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, eski yardımcı antrenörü olan Bodrum FK Teknik Direktörü Jose Morais'i, İstanbul deplasmanında yalnız bırakmadı ve maçı tribünden takip etti.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella da karşılaşmayı stadyumdan izledi.

Mourinho ile Montella'nın bir süre sohbet ettiği görüldü.

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