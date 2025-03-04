Jose Mourinho bir ilkin peşinde

Jose Mourinho kariyerinde bir ilki başarmanın peşinde.



Portekizli teknik direktör görkemli kariyerinde 8 lig şampiyonluğu yaşadı.



Bunların ortak özelliği, Mourinho yönetimindeki takımların sezon başında ele geçirdiği liderliği sezon sonuna kadar bırakmaması oldu.



Fenerbahçe'de ise durum farklı. Sarı lacivertliler bu sezon ilk sıraya yükselemedi.



ZİRVEDE FARK AZALIYOR



Galatasaray sezonun ilk yarısını 8 puan farkla lider tamamlasa da, geride kalan 7 haftada fark yarıya inerek 4 puana düştü.



Ezeli rakiplerin son dönemdeki form durumu da birbirinden çok farklı.



Süper Lig'de 0-0 biten derbinin ardından Galatasaray, Kasımpaşa karşısında da 2 puan kaybetti. Sarı kırmızılılar son 4 resmi maçında berabere kalırken, son 6 resmi maçının yalnızca 1'ini kazanabildi.



Fenerbahçe ise son 9 lig maçının 8'ini kazandı. Sarı lacivertliler UEFA Avrupa Ligi'nde de yoluna devam eden tek Türk takımı.



İki takım da sezonun kalan bölümünde 11 maça çıkacak.

KARİYERİNDE İLK OLACAK



Jose Mourinho Fenerbahçe'yi şampiyonluğa taşıması halinde, kariyerinde ilk kez geriden gelerek mutlu sona ulaşacak.



Portekizli teknik adam, Porto ile 2, Chelsea ile 3, Inter ile 2 ve Real Madrid ile 1 lig şampiyonluğu yaşadı.



Mourinho'nun görkemli kariyerindeki toplam kupa sayısı ise 2'si şampiyonlar ligi şampiyonluğu olmak üzere 26.



62 yaşındaki teknik adam ayrıca UEFA'nın 3 turnuvası da kazanmayı başaran tek isim.



Porto ve Inter ile devler ligini kazanan Mourinho, Manchester United ile Avrupa Ligi, Roma ile Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.