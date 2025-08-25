Jose Mourinho bu sezon hiç şans vermemişti: Premier Lig ekibi, Fenerbahçe'den istiyor!
Fenerbahçe'de bu sezon henüz forma şansı bulamayan Dominik Livakovic'e talip çıktı.
Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer için hareketlilik var.
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde kaleci Dominik Livakovic'in geleceği merak ediliyordu.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiçbir resmi maçta süre vermediği deneyimli file bekçisi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.
SÜRPRİZ TALİP: NOTTINGHAM
The Guardian'ın haberine göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Hırvat kaleciyle ilgileniyor.
İngiliz temsilcisinin teknik direktörü Nuno Espirito Santo'nun takımın birinci kalecisi Matz Sels'e rakip olabilecek bir ismi ekibine dahil etmek istediği kaydedildi.
Haberin devamında Santo'nun bu isteği doğrultusunda gündeme Livakovic'in geldiği ifade edildi.
Fenerbahçe ve Nottingham Forest'ın, 30 yaşındaki eldivenin transferi için pazarlık masasında olduğu aktarıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Piyasa değeri 9 milyon euro olan tecrübeli kaleci, sarı-lacivertli formayla çıktığı 72 maçta 78 gol yerken, 26 maçta kalesini gole kapattı. Livakovic'in Fenerbahçe ile 2028 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor.
