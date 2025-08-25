Jose Mourinho bu sezon hiç şans vermemişti: Premier Lig ekibi, Fenerbahçe'den istiyor!

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup eden Fenerbahçe'de transfer için hareketlilik var.



UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica ile karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde kaleci Dominik Livakovic'in geleceği merak ediliyordu.



Teknik direktör Jose Mourinho'nun bu sezon hiçbir resmi maçta süre vermediği deneyimli file bekçisi için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

SÜRPRİZ TALİP: NOTTINGHAM



The Guardian'ın haberine göre Premier Lig ekibi Nottingham Forest, Hırvat kaleciyle ilgileniyor.