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Jose Mourinho: Daha fazla gol atmalıydık

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Bodrum FK galibiyetinin ardından, "Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 2 değil, 3, 4, 5, 6 olmalıydı. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım." diye konuştu.

Jose Mourinho: Daha fazla gol atmalıydık

, Süper Lig'in 10. haftasında Bodrum FK'yı 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü.

Karşılaşmanın ardından sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü , değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde: 

"Hak edilmiş bir galibiyet aldık. 2 değil, 3, 4, 5, 6 olmalıydı. Puanlar aldığımız için mutluyum ama daha fazla gol atmalıydık. Bu anlamda hayal kırıklığı yaşadım. Attığımız goller ürettiğimiz pozisyonlardan değildi. Osayi'nin basit pasında İsmail basit bir dokunuşla gol atabilirdi ama o sihirli bir gol atmaya çalıştı. Maçı çok rahat öldürebilirdik. Perşembe-Pazar oynamak kolay değildir bazen, bu yüzden takımda değişiklikler yaptım. Bir süre sonra enerjimiz düştü. Bazı oyuncular oyunun böyle akmasından psikolojik olarak mutlu gibiydi ama önemli olan 3 puandı.

CENK TOSUN YORUMU

Maçtan maça forvet tercihi değişir. Bugün 2 forvetle başladık. Tek santrforla oynadığımız maçlarda kenardan bir forvet oyuna soktuğumuz da diğeri oyuna giremiyor. Cenk süre aldığı için mutluyum. Sıkı çalışıyor." açıklamasında bulundu.

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