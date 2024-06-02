Jose Mourinho, Fenerbahçe için yola çıktı

Gelecek sezondan itibaren Fenerbahçe'yi çalıştıracak olan Jose Mourinho, bugün saat 14.30'da İstanbul'a geliyor.



Sports Digitale'in haberine göre; Yola çıkan Mourinho'nun uçaktan ilk fotoğrafı da geldi.



Fenerbahçe bu akşam 19.00'da Mourinho için imza töreni de düzenleyecek.



FENERBAHÇE'DEN TARAFTARAFA UYARI



Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yoğunluk nedeniyle stadyum kapılarının açılış bilgilerine yer verildi.



Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bu akşam biletli taraftarlarımızın girişlerde sorun yaşamaması ve imza törenini sorunsuz izleyebilmesi için evimizin kapıları 17.00 itibarıyla açılacaktır."

