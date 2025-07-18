Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası gideceği yeri "O takım hariç" diyerek açıkladı!
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portimonense maçı sonrası geleceği için konuştu.
Yeni sezon çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 yendi.
Teknik direktör Jose Mourinho, Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle sürdü.
Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11'i ile sahaya çıktı.
Jose Mourinho, devre arasında Levent Mercan, Archie Brown, Alexander Djiku ve İrfan Can Eğribayat'ı oyundan alırken, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Çağlar söyüncü ve Dominik Livakovic'i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci-Mimovic, 68. dakikada Mert Müldür-Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın-Bartuğ Elmaz ve 87. dakikada Fred-Çağrı Fedai, Szymanski-Emirhan Arkutcu değişikliklerini yaptı.
Karşılaşmaya iyi başlayan ve topun hakimiyetini ilk yarı boyunca elinde tutan Fenerbahçe, 20. dakikada Sebastian Szymanski'nin golüyle soyunma odasına 1-0 üstün gitti. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Fenerbahçe, 62. dakikada yine Sebastian Szymanski ile skoru 2-0 yaptı. Sarı-lacivertliler, 89. dakikada Tamble'nin golüne engel olamadı ve sahadan 2-1 galip ayrıldı.
MOURINHO'DAN AÇIKLAMA
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından Sport TV'ye yaptığı açıklamada geleceği hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.
"PORTEKİZ'E EMEKLİLİK İÇİN GELMEYECEĞİM"
Bir gün Portekiz'de çalışacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş; kariyerimin sonu olduğu için değil, aksine fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim." ifadelerini kullandı.
"SADECE PORTIMONENSE OLMAZ"
Nasıl bir gelecek planı olduğuna dair konuşan Mourinho, "Kulüp mü, milli takım mı fark etmez. Sadece Portimonense olmaz çünkü onların zaten iyi bir teknik direktörü var." dedi.
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