Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası gideceği yeri "O takım hariç" diyerek açıkladı!

"PORTEKİZ'E EMEKLİLİK İÇİN GELMEYECEĞİM"



Bir gün Portekiz'de çalışacağını söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Portekiz'e döneceğim, bu kesin. Henüz olmadı ama olacak. Bu geri dönüş; kariyerimin sonu olduğu için değil, aksine fiziksel ve mental olarak güçlü olduğum bir dönemde olacak. Portekiz'e emeklilik için gelmeyeceğim, yüksek seviyede döneceğim." ifadelerini kullandı.



"SADECE PORTIMONENSE OLMAZ"



Nasıl bir gelecek planı olduğuna dair konuşan Mourinho, "Kulüp mü, milli takım mı fark etmez. Sadece Portimonense olmaz çünkü onların zaten iyi bir teknik direktörü var." dedi.