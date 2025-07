Jose Mourinho, Fenerbahçe sonrası gideceği yeri "O takım hariç" diyerek açıkladı!

Yeni sezon çalışmaları kapsamında Portekiz'de kamp yapan Fenerbahçe, ilk hazırlık maçında Portimonense'yi 2-1 yendi.



Teknik direktör Jose Mourinho, Portimao Stadı'nda oynanan karşılaşmada takımını sahaya 4-2-3-1 dizilişiyle sürdü.



Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Alexander Djiku, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Sofyan Amrabat, Fred Rodrigues, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Levent Mercan ve Oğuz Aydın ilk 11'i ile sahaya çıktı.



Jose Mourinho, devre arasında Levent Mercan, Archie Brown, Alexander Djiku ve İrfan Can Eğribayat'ı oyundan alırken, Cengiz Ünder, Diego Carlos, Çağlar söyüncü ve Dominik Livakovic'i sahaya sürdü. Deneyimli teknik adam, 61. dakikada Oosterwolde-Yusuf Akçiçek ve İrfan Can Kahveci-Mimovic, 68. dakikada Mert Müldür-Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın-Bartuğ Elmaz ve 87. dakikada Fred-Çağrı Fedai, Szymanski-Emirhan Arkutcu değişikliklerini yaptı.