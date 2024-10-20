Jose Mourinho: Hepsi sahada olmayı hak ediyor

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında Samsunspor'a konuk oluyor.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"Herkes Kostic'i sol bekte, İrfan Can'ı ilk 11'de bekliyordu. 11'i bugün nasıl hazırladı, neleri göz önünde bulundurdu?"

Sorusu üzerine Mourinho, "Kadro hazırlarken göz önünde bulundurduğum şey maçı kazanmak. Medyanın nasıl olduğunu biliyorum. Bazen diğer oyuncuları unutuyorsunuz. Tadic'in ne yaptığını unutuyorsunuz. Bazen seçim yapmak durumunda kalıyoruz. Kadro yazarken maalesef 11 kişi yazabiliyoruz. Elimden gelse 16-17 kişi yazmak isterdim. Hepsi sahada olmayı hak ediyor.Milli takıma gitmeyen oyuncularla iyi iki hafta geçirdik."