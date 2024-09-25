Jose Mourinho: Hiçbir zaman kaçmadım

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Union SG maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

"HİÇBİR ZAMAN KAÇMADIM"



Galatasaray derbisi sonrası basın toplantısına katılmayan Mourinho, "24 yıllık kariyerimde hiçbir zaman basın toplantısından kaçmadım, özellikle mağlubiyetten sonra. Gazetecilerden, sorularından korkmadım. Bu ilk defa da olmuyor. İlk defa olmuyor bu. Bir basın toplantısı için 75 dakika beklemenin mantığı yok." dedi.

"SAYGISIZLIK YAPILAN KİŞİ BENİM"



"Maç biter bitmez rakip hocayı tebrik ettim ve direkt flaş röportaja gittim. Orada bekledim, girmeyi denedim ama girmeme izin vermediler. Kapıda bekledim." diyen Mourinho "Basın toplantısına girmememin sonuçla alakası yok. Maç biter bitmez flaş röportaja gideceğim, mantığı da bu. Maç bittikten 20 dakika sonra yapılmaz, aniden yapılır. Saygısızlık yapılan kişi benim." açıklamasında bulundu.