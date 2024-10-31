Jose Mourinho idmanda sakatlandı

Fenerbahçe idmanında teknik direktör Jose Mourinho, İsmail Yüksek'le çarpışınca hafif bir sakatlık yaşadı. Sağlık ekibinin müdahale ettiği Portekizli teknik adamın tesisten sekerek çıktığı görüldü.



Tesis çıkışı futbolculardan Mert Hakan Yandaş ve Asbaşkan Acun Ilıcalı da yürümekte güçlük çeken Mourinho'ya eşlik etti.



Sağ dizinden sakatlık yaşayan Mourinho’nun durumunun ciddi olmadığı belirtildi.



"ASLA OYUNCULARLA AYNI RENK GİYMEYİN"

Portekizli çalıştırıcı Mourinho, Instagram hesabından İsmail Yüksek'le çarpışıp sakatlandığı anın videosunu paylaşarak şu notu düştü:



"Genç koçlara ders; Asla oyuncularla aynı renk giymeyin... sana topu atabilirler.... ya da arkandan tekmeler"

MOURİNHO SAKATLIK ANI