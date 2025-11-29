Jose Mourinho "İhanet var" dedi, başkan da "Ben değiştirmezdim" diyerek devreye girdi!

Benfica, Portekiz Kupası'nda oynanan 3. Lig ekibi Atletico CP maçının ilk yarısını 0-0'lık eşitlikle kapatmış ve ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.

Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından oyuncularına adeta ateş püskürerek "Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem." ifadesini kullanmıştı.

Bu sözler sonrası Benfica Başkanı Rui Costa da devreye girdi ve tecrübeli çalıştırıcının sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Rui Costa'nın sözleri şu şekilde:

"MOURINHO'YA ÇOK İNANIYORUM"

"Jose Mourinho son derece deneyimli bir teknik direktör, takıma nasıl konuşulacağını, oyunculara nasıl konuşulacağını, onları nasıl motive edeceğini biliyor. Oyuncularla iletişim kurma biçimine her zaman çok inanıyorum. Dışarıya yönelik bir iletişim var, bir de içe yönelik bir iletişim var ancak takımın durumu iyi. Jose Mourinho'nun mesajlarını iyi karşılıyorlar."

"BEN YAPMAZDIM"

"Ben teknik direktör olmadığım için ilk yarıda ilk 11'i değiştirmezdim. Ancak hiçbir oyuncunun maçın ilk yarısında olanlardan memnun olmadığına inanıyorum. Takımla iletişim de teknik direktörün tecrübesi ve takım hakkında bildiklerine göre yapılır."