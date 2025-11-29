Jose Mourinho "İhanet var" dedi, başkan da "Ben değiştirmezdim" diyerek devreye girdi!
29.11.2025 09:58
NTV - Haber Merkezi
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gündeme damga vuran sözleri sonrası başkan Rui Costa'dan da açıklama geldi.
Benfica, Portekiz Kupası'nda oynanan 3. Lig ekibi Atletico CP maçının ilk yarısını 0-0'lık eşitlikle kapatmış ve ikinci devrede bulduğu gollerle sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrılmıştı.
Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşmanın ardından oyuncularına adeta ateş püskürerek "Bana ihanet eden, yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem." ifadesini kullanmıştı.
Bu sözler sonrası Benfica Başkanı Rui Costa da devreye girdi ve tecrübeli çalıştırıcının sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu.
Rui Costa'nın sözleri şu şekilde:
"MOURINHO'YA ÇOK İNANIYORUM"
"Jose Mourinho son derece deneyimli bir teknik direktör, takıma nasıl konuşulacağını, oyunculara nasıl konuşulacağını, onları nasıl motive edeceğini biliyor. Oyuncularla iletişim kurma biçimine her zaman çok inanıyorum. Dışarıya yönelik bir iletişim var, bir de içe yönelik bir iletişim var ancak takımın durumu iyi. Jose Mourinho'nun mesajlarını iyi karşılıyorlar."
"BEN YAPMAZDIM"
"Ben teknik direktör olmadığım için ilk yarıda ilk 11'i değiştirmezdim. Ancak hiçbir oyuncunun maçın ilk yarısında olanlardan memnun olmadığına inanıyorum. Takımla iletişim de teknik direktörün tecrübesi ve takım hakkında bildiklerine göre yapılır."
Benfica Başkanı Rui Costa, Jose Mourinho'nun imza töreninde yer almıştı.
MOURINHO NE DEMİŞTİ?
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Atletico CP maçının ardından basın toplantısında oyuncularına yüklenmişti.
Portekizli çalıştırıcı şöyle konuşmuştu:
"DOKUZ DEĞİŞİKLİK YAPMAK İSTERDİM"
“Birçok oyuncu ciddi davranmadı ve maça gerektiği gibi yaklaşmadı. Devre arasında dört değişiklik yaptım ama dokuz tane yapmak isterdim. (Rodrigo Rego'nun performansı) Devam edecek, ama ilk 11'de oynar demiyorum, Ajax maçında oynayacak da diyemem; fakat altyapıyı en yüksek dikkatle takip ediyorum. Büyük bir maç çıkaracağını önceden bilemezdim ama beni yüzüstü bırakmayacağını biliyordum. Bana ihanet eden yani potansiyellerini tam olarak ortaya koymayan oyuncuları sevmem.”
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho.
"KAPIMI ÇALMAYIN DEDİM"
"İlk yarıda işe yaramayan şey sistem değildi, oyunculardı. Çıkarmak istediğim bazı oyuncuları oyundan almak için ikinci yarıya sistem değiştirerek başlamak zorunda kaldım. Bazı oyuncular burada yok gibiydi ve onlara şunu söyledim: "Bana gelip neden oynamadığınızı sormak için kapımı çalmayın' dedim. Ben Benfica'nın teknik direktörüyüm, sorumluluk bana ait ama oyuncuların da taraftarlara karşı sorumluluğu var."