Jose Mourinho ile aralarındaki gerginlik nasıl son buldu? Maximin açıkladı: "Onun yaptıklarını birçok hoca yapamaz"

""HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ" Önlerindeki her maçın büyük önem taşıdığını aktaran Saint-Maximin, şöyle devam etti: "Takım olarak her zaman beraber hareket etmemiz gerekiyor, istediğimiz neticeleri ancak beraber alabiliriz. Bunun için de çabalayacağız. Şu anki süreci seviyorum çünkü bu noktalarda hata yapmamanız, odaklı, detaylı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Hocamız, teknik heyet, herkes bizleri saha içerisinde en iyi noktaya ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapıyor. İş bir anlamda biz oyuncularda bitiyor. Bizlerin bu noktada takım olarak karakter ve direnç göstermesi lazım. Tıpkı Trabzonspor maçında yaptığımız gibi. Bunu yapabilirsek o isteği, arzuyu, hayali gerçekleştirebiliriz. Rakip gol atabilir, gol yiyebilirsiniz ama o noktada biz daha fazlasını atabilmeliyiz. Ben kendi adıma bu savaşı göstereceğimi rahatlıkla söyleyebilirim sezon sonuna kadar. Onların üzerinde baskıyı yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu da savaşarak, mücadele ederek yaparsınız. Hedefimiz de, isteğimiz de şampiyonluk."

Fenerbahçe 'nin Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi. FB TV'ye açıklamada bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a karşı elde ettikleri galibiyetle puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk yarışında Galatasaray üzerindeki baskıyı artırdıklarını savundu. Alınan galibiyetle şampiyon olma isteklerini ortaya koyduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımızın arkamızda oluşuyla sezonun sonuna kadar her maçı kazanmamız gerekiyor ki şampiyon olma şansımızı yükseltelim. Kolay bir sezon olduğunu söyleyemeyiz. Benim için de aynı şekilde. Ama futbolda şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki önemli oyuncular önemli anlarda önemli dakikalarda sahne alırlar ve kendilerini gösterirler. Şu anda geçmişte olan maçları düşünmememiz gerekiyor. Şimdi final haftalarına giriyoruz ve final adımlarını atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"ONA KARŞI BÜYÜK BİR SEVGİ VE SAYGI BESLİYORUM"



Allan Saint-Maximin, teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili şunları kaydetti:



"Birbirimize ne hissediyorsak dürüst bir şekilde açıklıyoruz. Bunu da birbirimize karşı saygı içerisinde yapıyoruz. Onu çok seviyorum. Özellikle Fenerbahçe Akademisi'nde ve benim akademim de bulunan genç arkadaşlarıma yaptıklarını unutamam. Bu yaptığı şey birçok şeyden daha önemli benim için. Futbol dünyasında bunu yapmayacak birçok hoca var. Buradan isim vermem doğru olmaz ama Jose Mourinho'nun yaptıklarını yapmayacak birçok hoca var. Yaptıkları benim için çok önemli ve değerli. Futbolun içinde tartışma yaşayabilirsiniz, ayrı düştüğünüz konular olabilir bunlar çok normal. Sonuç itibarıyla şunları söyleyebilirim ben hocama çok büyük bir sevgi ve saygı duyuyorum. Aynı şekilde geçmişte başardığı birçok şeye de çok büyük saygı duyuyorum. Umarım isteğimizi, arzularımızı birlikte gerçekleştirebiliriz ve sezonu en harika bir şekilde tamamlayabiliriz. Bizim için en önemlisi bu olacaktır."



"HERKESİN HEDEFİ ŞAMPİYONLUK"



Saint-Maximin, sarı-lacivertli taraftarlarla ilgili de "Taraftarlarımızı çok seviyorum. Buraya geldiğim zamandan itibaren bana inanılmaz şekilde destek oldular. Takım olarak iyi işler çıkaramadığımız zaman bile bize hep destek oldular. Bana göstermiş olduğu bu sevgi ve desteği sahaya çıktığım her an yaşıyorum ve hissediyorum. Taraftarlarımızın her zaman arkamızda olmalarını istiyorum. Biz sonuna kadar mücadelemizi ortaya koyacağız. Burada bulunan herkes futbolcusundan aşçısına kadar şampiyonluğu çok istiyor ve çok çalışıyor. Herkesin hedefi şampiyonluğu kazanmak. Bu takıma yardım edebilmek ve şampiyonluğu kazanmak için sahada en iyisini ortaya koyacağımdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.