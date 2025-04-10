Jose Mourinho ile aralarındaki gerginlik nasıl son buldu? Maximin açıkladı: "Onun yaptıklarını birçok hoca yapamaz"

Fenerbahçe'nin Fransız kanat oyuncusu Allan Saint-Maximin, şampiyonluk için sonuna kadar mücadele etmeleri gerektiğini söyledi.



FB TV'ye açıklamada bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Trabzonspor'a karşı elde ettikleri galibiyetle puan farkını 3'e düşürerek şampiyonluk yarışında Galatasaray üzerindeki baskıyı artırdıklarını savundu.



Alınan galibiyetle şampiyon olma isteklerini ortaya koyduklarını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Taraftarlarımızın arkamızda oluşuyla sezonun sonuna kadar her maçı kazanmamız gerekiyor ki şampiyon olma şansımızı yükseltelim. Kolay bir sezon olduğunu söyleyemeyiz. Benim için de aynı şekilde. Ama futbolda şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor ki önemli oyuncular önemli anlarda önemli dakikalarda sahne alırlar ve kendilerini gösterirler. Şu anda geçmişte olan maçları düşünmememiz gerekiyor. Şimdi final haftalarına giriyoruz ve final adımlarını atmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.

""HAYALİMİZİ GERÇEKLEŞTİREBİLİRİZ"



Önlerindeki her maçın büyük önem taşıdığını aktaran Saint-Maximin, şöyle devam etti:



"Takım olarak her zaman beraber hareket etmemiz gerekiyor, istediğimiz neticeleri ancak beraber alabiliriz. Bunun için de çabalayacağız. Şu anki süreci seviyorum çünkü bu noktalarda hata yapmamanız, odaklı, detaylı bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Hocamız, teknik heyet, herkes bizleri saha içerisinde en iyi noktaya ulaştırabilmek için ellerinden geleni yapıyor. İş bir anlamda biz oyuncularda bitiyor. Bizlerin bu noktada takım olarak karakter ve direnç göstermesi lazım. Tıpkı Trabzonspor maçında yaptığımız gibi. Bunu yapabilirsek o isteği, arzuyu, hayali gerçekleştirebiliriz. Rakip gol atabilir, gol yiyebilirsiniz ama o noktada biz daha fazlasını atabilmeliyiz. Ben kendi adıma bu savaşı göstereceğimi rahatlıkla söyleyebilirim sezon sonuna kadar. Onların üzerinde baskıyı yaratmaya devam etmemiz gerekiyor. Bunu da savaşarak, mücadele ederek yaparsınız. Hedefimiz de, isteğimiz de şampiyonluk."