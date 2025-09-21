Jose Mourinho ilk maçında fark attı, röportajda olay yarattı: "Herkes hoş karşılamadı"

Portekiz Ligi'nin 6. haftasında AFS ile Benfica karşı karşıya geldi. CD das Aves Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Benfica 'nın 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 45+3. dakikada Sudakov, 59. dakikada penaltıdan Pavlidis ve 64. dakikada Ivanovic kaydetti. Bu skorun ardından puanını 13'e yükselten ve ligdeki 4. galibiyetini alan Benfica, 1 maç eksiğiyle 2. sırada yer buldu. Üst üste 3. kez yenilen AFS ise 1 puanla son basamakta yer aldı. Benfica, gelecek hafta Rio Ave'yi konuk edecek. AFS ise Estrela deplasmanına çıkacak. JOSE MOURINHO İLE İLK MAÇTA ZAFER Fenerbahçe 'den ayrıldıktan sonra Benfica'nın teknik direktörü olan Jose Mourinho , yeni takımının başında çıktığı ilk maçtan galibiyetle ayrılmış oldu. Fenerbahçe, Portekizli çalıştırıcı ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Benfica'ya karşı alınan yenilgi ve organizasyona veda edilmesinin ardından yollarını ayırmıştı.

MAÇ SONU OLAY AÇIKLAMA



Benfica'daki ilk maçının ardından açıklamalarda bulunan Mourinho, dikkat çeken ifadeler kullandı.



Tecrübeli teknik adam, "Kazanmak önemliydi, en önemli şey buydu. İlk yarıda üzerinde çalıştığımız bazı şeyleri hayata geçirebildik. Rakip oyunu akıllıca durduruyordu, golü attık ve oyun değişti. İkinci yarıda biz tamamen hakimdık. 3-0 ile bitti ve oyuncularım ikinci yarıda yüksek bir hırs gösterdi. Benfica için mutluyum. Ben de yalnızca iki gün çalıştım ama en önemlisi Benfica'nın kazanmasıydı." dedi.



"YARDIMCI OLMAYA GELDİM"



Benfica'nın yaşadığı süreçle ilgili konuşan Mourinho, "Bir veya iki maçını izlediğim bir kulübe gelmedim. Onları öncesinde ve sonrasında çok iyi analiz ettim. Elbette değiştirmek istediğim şeyler olduğunu fark ettim. Oyunculara büyük bir kulübün oyuncuları olarak keyif almaları gerektiğini söyledim. Ayrılan teknik direktör daha çok acı çekiyor ama oyuncular da zorlanıyor. Ben de burada onlara yardımcı olmak için geldim." ifadelerini kullandı.