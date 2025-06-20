Jose Mourinho, imzanın eşiğinden dönmüş: Çarpıcı gerçek ortaya çıktı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ile ilgili İtalya Milli Takımı gerçeği ortaya çıktı.
Fenerbahçe'nin başındaki ilk sezonunda Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundan ötesine geçemeyen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.
Portekizli çalıştırıcının sarı - lacivertlilerden ayrılacağı ve kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürülmüştü.
Ancak Fenerbahçe cephesi, sezon sonunda yaptığı açıklamada Mourinho'nun yeni sezonda da takımın başında kalacağını duyurmuştu.
Bu gelişmelerin yanı sıra Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.
İTALYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI
La Repubblica'nın haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, milli takımın başına getirmek için Jose Mourinho'yu ciddi şekilde düşündü.
Haberin devamında Luciano Spalletti'nin görevden alınması ve Claudio Ranieri'nin teklifi reddetmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu'nun milli takımın sponsoru olan bir marka aracılığıyla Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği kaydedildi.
İKİ TEMEL NEDEN ENGEL OLDU
Ancak öne çıkan iki faktörün Mourinho'nun İtalya Milli Takımı'nın başına geçmesini tam anlamıyla engellediğine vurgu yapıldı.
"FENERBAHÇE TAZMİNAT İSTEDİ"
Nedenlerden ilkinin Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'nun ayrılığı durumunda sözleşmede yer alan tazminat bedelinin ödenmesini istemesi gösterildi.
"BUFFON REDDETTİ"
İkinci nedenin ise İtalya Milli Takım Genel Koordinatörü Gianluigi Buffon'un Mourinho'yu veto etmesi olduğu belirtildi.
Haberde Mourinho fikrinde ısrar eden tarafın milli takım sponsoru olan marka olduğu aktarılırken, Fenerbahçe'nin istediği tazminat bedelinin 1 milyon dolar olduğu ifade edildi.
Ayrıca Gianluigi Buffon'un, en başından itibaren Gennaro Gattuso'yu takımın başına getirmek istediği ve bunu başardığına da yer verildi.
FENERBAHÇE KARİYERİ
Fenerbahçe'nin başında 56 maça çıkan 62 yaşındaki teknik adam, 35 galibiyet - 12 beraberlik - 9 yenilgi alarak 2.09'luk puan ortalaması yakaladı.
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