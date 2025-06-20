Jose Mourinho, imzanın eşiğinden dönmüş: Çarpıcı gerçek ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin başındaki ilk sezonunda Süper Lig'i ikinci sırada tamamlayan, Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden ve UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turundan ötesine geçemeyen teknik direktör Jose Mourinho ile ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı.



Portekizli çalıştırıcının sarı - lacivertlilerden ayrılacağı ve kendisine gelecek olan teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürülmüştü.



Ancak Fenerbahçe cephesi, sezon sonunda yaptığı açıklamada Mourinho'nun yeni sezonda da takımın başında kalacağını duyurmuştu.



Bu gelişmelerin yanı sıra Jose Mourinho ile ilgili çarpıcı bir haber gündeme geldi.

İTALYA MİLLİ TAKIMI İDDİASI



La Repubblica'nın haberine göre İtalya Futbol Federasyonu, milli takımın başına getirmek için Jose Mourinho'yu ciddi şekilde düşündü.



Haberin devamında Luciano Spalletti'nin görevden alınması ve Claudio Ranieri'nin teklifi reddetmesinin ardından İtalya Futbol Federasyonu'nun milli takımın sponsoru olan bir marka aracılığıyla Jose Mourinho'yu takımın başına getirmek istediği kaydedildi.