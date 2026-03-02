Jose Mourinho, ırkçılık krizini yeniden tetikledi. "Eğer doğruysa benim için biter"
02.03.2026 15:08
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Real Madrid maçındaki ırkçılık olayına dair yeni açıklamalarda bulundu.
Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda Real Madrid ile yaptığı ilk maça ırkçılık krizi damgasını vurmuştu.
Benfica'nın hücum oyuncusu Gianluca Prestianni, ilk maçta Vinicius Jr.'a karşı ırkçı ifadeler kullanmakla suçlanmıştı.
Benfica-Real Madrid maçında yaşanan ırkçılık olayının ardından iki takım futbolcuları arasında birçok konuşma gerçekleşmişti.
UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.
“BENFICA'DA KALMAK İSTİYORUM”
İlk olarak Benfica'daki geleceği sorulan Portekizli çalıştırıcı, "Kalmak istiyorum, Benfica ile olan sözleşmeme saygı duyuyorum. Benfica sözleşmemi uzatmak isterse hiçbir itirazım olmadan imzalayacağım." dedi.
“BU İLKELERE SAYGI GÖSTERMESEYDİ KULÜPTEKİ KARİYERİ BİTERDİ”
Irkçılık olayına dair konuşan Mourinho, "İnsan Hakları Bildirgesi'ni okumak için birkaç dakika ayırın dediğimde, masumiyet karinesine atıfta bulunuyordum. Bir vatandaş olarak, her türlü ayrımcılığı, ön yargıyı veya cehaleti tamamen reddeden bir insan olduğumu söyledim. Bunu ben yaptım, başkaları yapmadı. Bunu bir kez daha tekrarlıyorum eğer oyuncum bu ilkelere -ki bunlar benim ve Benfica'nın da ilkeleri- saygı göstermeseydi, benimle ve kulüpteki kariyeri sona ererdi." ifadelerini kullandı.
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, yaşanan oaly sonrası Vinicius Junior ile konuşmuştu.
“BENİM İÇİN HER ŞEY BİTER”
Olayın doğru olması halinde takınacağı tavrı da açıklayan deneyimli çalıştırıcı, "Ben fikrimin arkasındayım. Eğer gerçekten suçluysa ona bir daha asla baktığım gibi bakmayacağım ve benim için her şey biter. Ancak önüne birçok ‘eğer’ koymak zorundayım." şeklinde konuştu.