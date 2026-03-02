Jose Mourinho, ırkçılık krizini yeniden tetikledi. "Eğer doğruysa benim için biter"

UEFA konuyla ilgili soruşturma başlatırken, Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho'dan konuyla ilgili yeni açıklamalar geldi.

“BENFICA'DA KALMAK İSTİYORUM”

İlk olarak Benfica'daki geleceği sorulan Portekizli çalıştırıcı, "Kalmak istiyorum, Benfica ile olan sözleşmeme saygı duyuyorum. Benfica sözleşmemi uzatmak isterse hiçbir itirazım olmadan imzalayacağım." dedi.

“BU İLKELERE SAYGI GÖSTERMESEYDİ KULÜPTEKİ KARİYERİ BİTERDİ”

Irkçılık olayına dair konuşan Mourinho, "İnsan Hakları Bildirgesi'ni okumak için birkaç dakika ayırın dediğimde, masumiyet karinesine atıfta bulunuyordum. Bir vatandaş olarak, her türlü ayrımcılığı, ön yargıyı veya cehaleti tamamen reddeden bir insan olduğumu söyledim. Bunu ben yaptım, başkaları yapmadı. Bunu bir kez daha tekrarlıyorum eğer oyuncum bu ilkelere -ki bunlar benim ve Benfica'nın da ilkeleri- saygı göstermeseydi, benimle ve kulüpteki kariyeri sona ererdi." ifadelerini kullandı.