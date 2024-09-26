Jose Mourinho: İstanbul'a tatile gelmedim

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı 2-1 yenen Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, galibiyetten dolayı mutlu olduklarını söyledi.



Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Mourinho, ilk yarıda rakiplerinin baskısını kıramadıklarını belirtti.

"SON DAKİKALARI KENDİMİZ İÇİN BİRAZ ZORA SOKTUK"



Konuk ekibin kendilerini sürekli hataya zorladığını aktaran Portekizli teknik adam, "İlk yarıda onların baskılarını kıramadık. Kısa oyun kurmaya çalıştığımızda bizi hataya zorladılar. Uzun topta Nesyri zorluk yaşadı çünkü rakip savunmacı 2 metre boyunda. İki kanattan yeteri kadar gelemedik. İlk golden sonra bu durum değişti. İkinci yarıda daha da değişti. İkinci yarıya çok iyi başladık. İyi pozisyonlar ürettik. Ardından 2-0'dan sonra maçın bittiğini düşündük ama maç, hakemin son düdüğüyle biter. O sıra konsantrasyonumuzu kaybettik ve rahat davranarak son dakikaları kendimiz için biraz zora soktuk." diye konuştu.

"BURAYA TATİLE GELMEDİM"



"Günde 12 saat çalışıyorum." diyen tecrübeli çalıştırıcı sözlerine şöyle devam etti: "Vakit kaybetmemek için tesislerde yatıyorum. İstanbul çok güzel şehir ama ben buraya tatile gelmedim. Buraya çalışmaya geldim.



Ben 26 kupa kazandım, 5.5 Avrupa kupası kazandım. Buçuk diyorum, çünkü benden bir Avrupa kupası çalındı, bunu hiç unutmam. Bunları başarmanın sebebi çok çalışmam. Fenerbahçe'de de çok çalışıyorum. Ben ve kulüpteki herkes çok fazla çalışıyoruz."