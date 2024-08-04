Jose Mourinho kadroda rotasyona gidiyor

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Lille ile deplasmanda karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kritik maçın kadrosunu şekillendiriyor.



Lugano maçının ilk 11'de rotasyona gitmeye hazırlanan Mourinho, en büyük değişimi orta saha kurgusunda yapacak.



Sabah'ta yer alan habere göre Mourinho, yeni transfer Allan Saint-Maximin'i ilk 11'de sahaya sürecek.



Portekizli teknik adam, bir diğer yeni transfer Youssef En-Nesyri'yi ise maç kadrosuna alacak.



Öte yandan Mourinho, Fred'in yokluğunda orta sahada İsmail Yüksek'e görev verecek. Haberde Dusan Tadic'in Lille maçında merkeze kaydırılacağı belirtildi. Forvet bölgesinde ise yine Edin Dzeko forma giyecek.





Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda karşı karşıya geleceği Lille maçı 6 Ağustos Salı günü TSİ 21.30'da başlayacak.

