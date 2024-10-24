Jose Mourinho: Kazanmak için savaşacağız

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları Manchester United maçı öncesi değerlendirmelerde bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

"TARAFTARLARIN BENİM MESAJIMA İHTİYACI YOK"



"Taraftarların benim mesajıma ihtiyacı yok. Onların aşkı ve tutkusu benim söyleyeceklerimden büyük. Takımın kazanması için yardım edeceklerdir. Kazanmak için savaşacağız. İyi hazırlandık, iyi duygularla buraya geldik.



"MAÇA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLANDIK"



Taktiksel olarak bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Onlar da en iyi şekilde hazırlanmışlardır. Bizim zor bir takvimimiz var. Zor maçlara çıkacağız. Alacağımız her puan artı. Saha içerisinde taktiksel bir savaş olacak ama bunu iyi anlamda söylüyorum."