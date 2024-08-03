Jose Mourinho Lille 11'ini şekillendiriyor: Saint-Maximin kararı

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında deplasmanda Lille ile karşı karşıya gelecek.
TRT Spor'un haberine göre, sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun son yapılan taktik antrenmanında Allan Saint-Maximin'ı ilk 11'de denediği öne sürüldü.
Fransız oyuncunun Lille karşısında ilk 11 başlama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.
FRED'İN OYNAMASI BEKLENMİYOR
Kritik mücadele öncesinde Lugano maçında oyuna devam edemeyen ve yaklaşık 3-4 hafta sahalardan uzak kalacak Fred'in oynaması beklenmiyor.
Lille - Fenerbahçe mücadelesi 6 Ağustos Salı akşamı saat 21.30'da başlayacak.
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