Jose Mourinho maç sonunda kendini kaybetti yine "Fenerbahçe" dedi: Kerem için olay açıklama!

JOSE MOURINHO YİNE YIKILDI Fenerbahçe 'den ayrılarak Benfica'nın başına geçen ve "Kendi seviyeme geri döndüm, Fenerbahçe'ye gitmem hataydı" diyen Jose Mourinho , takımının başında bir yenilgi daha aldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ve Newcastle'a karşı mücadele eden Benfica, iki maçta kalesinde 4 gol gördü ve fileleri hiç sarsamadı. Bunun yanı sıra Benfica'daki görevine Portekiz Ligi'nde AVS'yi 3-0 yenerek başlayan tecrübeli çalıştırıcı, Rio Ave ve Benfica ile berabere kalarak zirve yarışında yara almıştı. Takımının başında şu ana kadar 7 maça çıkan Portekizli teknik adam; 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 1.57'lik puan ortalaması tutturdu.

FENERBAHÇE VE KEREM AKTÜRKOĞLU'NU DİLİNDEN DÜŞÜRMÜYOR



Benfica'da göreve başladığı günden bu yana Fenerbahçe ile ilgili birçok kez demeç veren Jose Mourinho, Newcastle maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında yine açıklamalarda bulundu.

"KEREM'İ ÇOK BEĞENİYORDUM AMA ARTIK YOK"



Kerem Aktürkoğlu ile ilgili konuşan Mourinho, "Çok beğendiğim bir oyuncu vardı ve şu anda bizde yok. Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nu özledi. Onu arıyoruz. Bunun için Benfica'yı suçlayamam çünkü Fenerbahçe burada aldığının 5 katını teklif etti, bu kaçınılmaz bir durumdu." dedi.



Jose Mourinho'nun diğer sözleri şu şekilde:



"TAKIM ÇÖKTÜ"



"İlk yarıda gol atma konusunda eksik kaldık çünkü maçın eşit olduğunu düşünüyorum ama daha çok pozisyon bulduk. Dört taneydi. Bu kadar çok gol atıp da gol atmamak zor. İlk yarıda sonuç son derece adaletsizdi. İkinci yarıda da benzer bir başlangıç yaptık ve ikinci gol oyunun gidişatını tamamen değiştirdi. Bu, göze alamayacağımız bir gol. Hücum odaklı bir duran toptu, pozisyon kaybettik. Takım psikolojik olarak zayıfladı ve büyük bir fark ortaya çıktı. Maçın son 30 dakikasına girildiğinde, bizimkinden tamamen farklı bir motora sahip olduklarını çok iyi biliyordum. Eşit olsaydık, tempo farkını gizleyebilirdik. Takım fiziksel ve zihinsel olarak çöktü. İlk yarıda yiyemediklerimizi son 15-20 dakikada yedik."



"9-11 PUAN YETERLİ OLACAKTIR"



"Elemeleri geçmek için 15 puana ihtiyacımız yok. Bence 9 ila 11 puan arası yeterli olacaktır. Zorlu maçlar oynamamıza rağmen elemeleri geçebileceğimizi söylemek... Benim için en zoru buydu. Evimizde oynayacağımız iki maç var ve toparlanmamız gerekiyor. İlk yarıyı iyi oynamış olmamızın bir önemi yok, bunların hiçbiri önemli değil. Önemli olan 3-0 kaybetmemiz. Toparlanmamız gerekiyor."