Jose Mourinho, maç sonunda muhabirle atıştı: "Cehenneme hoş geldiniz"

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçında Feyenoord'a konuk olan Fenerbahçe , sahadan 2-1'lik yenilgiyle ayrıldı. Sarı- lacivertliler, rövanş öncesi avantajı rakibine kaptırdı. Eşleşmenin rövanşı, 12 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho , karşılaşma sonrası basın toplantısında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. "ÜZÜNTÜ VAR AMA ÖZ GÜVEN DE VAR" Soru: Oyuna müdahalede zorlanıyor mu, kulübenin zenginliği açısından düşüncesi nedir? Jose Mourinho: "Sorunuza farklı bir şekilde cevap vereyim. Oyuncularım, çok iyi performans gösterdi. Özellikle ikinci yarıdaki hatalar dışında takımın performansından dolayı mutluyum. İkinci yarıda bu harika stadyum sessizliğe büründü. Oyunu çok iyi domine ettik. Kulübede çok fazla defansif opsiyonumuz vardı ama Cenk ve Jhon dışında kenarda oynayabilen oyuncu eksikliği hissettik. Oyuncularımın performansından dolayı mutluyum. Aynı zamanda ikinci maçta aynı oyuncularla oynayacağız ve buna Talisca da eklenecek. Talisca, rakibe zarar verebilir ve bize yardımcı olabilir. Şu anda soyunma odasında üzüntü var ama aynı zamanda öz güven de var. "ÜST DÜZEY BİR HAKEM PERFORMANSI VARDI" "Ben hakemleri eleştirmemle ünlüyümdür ama hakem bugün harikaydı. Maçın kontrolünü elde etmek için kartlarına başvurmadı. Çok üst düzey bir hakem performansı vardı."

"SADECE SKRINIAR İLE GÖRÜŞTÜM"



"Şunu söylemek istiyorum, özellikle yaz transfer döneminde birçok haber çıkar. Benim için de çok telefon görüşmesi yaptığımı, menajerlerle görüştüğümü yazıyorlar ama ben sadece Skriniar ile görüştüm. Haberler, her zaman haberlerdir. Türkiye'de yazarlar, 'Şu oyuncu gidiyor' diye. Haberler böyledir."



"YAPABİLECEĞİMİZE İNANIYORUM"



"Savaşı kaybetmedik. Ben daha önce bu stadyumda hiç kazanmadım ama bu takıma karşı ikinci maçlarda her zaman kazandım. İlk yarıda bizden biraz daha iyilerdi ama biz ikinci yarıda çok daha iyiydik. İkinci maçı da 3-0, 4-0 kazanmamız gerekmiyor, bir farklı kazandıktan sonra maç uzatmalara gidiyor. Kolay olacak demiyorum, rakibimize saygı duyuyorum ve yapabileceğimize inanıyorum."



"CEHENNEME HOŞ GELDİNİZ"



Hollandalı gazeteci: "Daha önce hiç De Kuip'te kazanamadınız."



Jose Mourinho: "Feyenoord'a karşı ikinci maçları kazanıyorum. (Gülerek) Yapabileceğimize inanıyorum. Sizi (Hollandalı gazeteciler) de ikinci maçlarda hep üzgün görüyorum. İyi bir dost olduk. Şimdiden Kadıköy'e, cehenneme hoş geldiniz."