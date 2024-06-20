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Jose Mourinho, milli maçın ardından 3 oyuncusuna övgüler yağdırdı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, A Milli Takım'ın 3-1'lik Gürcistan zaferinin ardından 3 oyuncusunun performansını yakından takip ettiği ve övgüler yağdırdığı öne sürüldü. Ayrıca Portekizli çalıştırıcının milli maçın ardından sarı-lacivertli yönetimle bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek değerlendirmelerde bulunduğu kaydedildi.

Jose Mourinho, milli maçın ardından 3 oyuncusuna övgüler yağdırdı

'nin yeni Teknik Direktörü , EURO 2024'te A Milli Takım forması giyen futbolcularının performanslarını takip etti.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcı, ay-yıldızlıların 3-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede özellikle Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür'ün performanslarından memnun kaldığını belirtti.

Mourinho'nun Mert'in attığı gol ve Samet'in son dakikalarda defansta yaptığı kritik müdahalenin ardından övgüler yağdırdığı öne sürüldü.

Ayrıca görüşme esnasında transfer konusuna da kısaca değinildiği vurgulandı.

Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimine ön rapor sunacağı ve transfer takviyelerinin en kısa sürede yapılmasının önemini dile getirdiği kaydedildi.

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