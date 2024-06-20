Jose Mourinho, milli maçın ardından 3 oyuncusuna övgüler yağdırdı

Fenerbahçe'nin yeni Teknik Direktörü Jose Mourinho, EURO 2024'te A Milli Takım forması giyen futbolcularının performanslarını takip etti.

Sabah'ın haberine göre, Portekizli çalıştırıcı, ay-yıldızlıların 3-1 galip geldiği karşılaşmanın ardından sarı-lacivertli yönetimle yaptığı görüşmede özellikle Samet Akaydin, Ferdi Kadıoğlu ve Mert Müldür'ün performanslarından memnun kaldığını belirtti.

Mourinho'nun Mert'in attığı gol ve Samet'in son dakikalarda defansta yaptığı kritik müdahalenin ardından övgüler yağdırdığı öne sürüldü.

Ayrıca görüşme esnasında transfer konusuna da kısaca değinildiği vurgulandı.

Mourinho'nun Fenerbahçe yönetimine ön rapor sunacağı ve transfer takviyelerinin en kısa sürede yapılmasının önemini dile getirdiği kaydedildi.