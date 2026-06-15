Jose Mourinho, Real Madrid'e ilk transferini yaptı. 60 milyon euro
15.06.2026 14:09
Marc Cucurella.
Teknik direktörlüğe Jose Mourinho'yu getiren Real Madrid, ilk transferini açıkladı.
İspanya ekibi Real Madrid, İngiltere'nin Chelsea takımından Marc Cucurella'yı kadrosuna kattı.
Real Madrid Kulübünün açıklamasında, 27 yaşındaki İspanyol sol bek Cucurella ile 30 Haziran 2032'ye kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Açıklamada "Real Madrid C.F. ve Chelsea FC, Marc Cucurella'nın transferi konusunda anlaşmaya vardı. Cucurella, 30 Haziran 2032 tarihine kadar, önümüzdeki altı sezon boyunca kulübümüze bağlı kalacak." ifadeleri kullanıldı.
60 MİLYON EURO
İngiltere basınında, transferin bonuslarla 55 artı 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında gerçekleştirildiği öne sürüldü.
Barcelona'nın altyapısında yetişen Cucurella, Eibar, Getafe ve Brighton'da oynadıktan sonra 2022'de Chelsea'ye transfer olmuştu