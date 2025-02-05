Jose Mourinho rotasyona gidiyor: Erzurum maçına farklı 11

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 2. hafta maçında Erzurumspor FK'yı konuk edecek.

Mücadelenin son idmanını dün yapan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho'nun sahaya süreceği ilk 11 ise belli oldu.

Yoğun tempoda birçok isme yük bindiğini düşünen Portekizli çalıştırıcının bu maç rotasyona gideceği bildirildi.

MOURINHO'DAN FARKLI 11

Milliyet'in haberine göre, Mourinho'nun İrfan Can Eğribayat yerine kalede Ertuğrul'a şans vereceği aktarıldı.

Üçlü savunmayı bozmayacak olan deneyimli çalıştııcı bu bölgede Diego Carlos, Skriniar ve Yusuf Akçiçek'e şans verecek.

Öte yandan sağ kanatta Osayi-Samuel, sol kanatta ise Cengiz'e şans vermesi eklenen Mourinho'nun orta saha tandemini İsmail Yüksek ve Mert Hakan Yandaş üzerine kurması bekleniyor.

İleri uçta ise çift forvetli sistemin devam edeceği ve Cenk Tosun ile En-Nesyri'nin forma giyeceği vurgulandı.

Fenerbahçe - Erzurumspor FK mücadelesi bu akşam saat 20.30'da başlayacak.