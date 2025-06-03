Jose Mourinho sadece 252 dakika süre vermişti: Cengiz Ünder için karar çıktı

Fenerbahçe 'den Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder 'in merak edilen geleceği netleşti. Sezona Fenerbahçe'de başlayan ancak beklediği forma şansını elde edememesi nedeniyle 20 Şubat'ta MLS ekibi Los Angeles FC'ye kiralanan Cengiz Ünder için sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ünder, takımının Club America'yı uzatmada 2-1 mağlup ettiği maçın 90+4. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmıştı. Galibiyetle birlikte 2025 Kulüpler Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan Los Angeles FC, milli futbolcu için kararını verdi.

MLS ekibi, 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklanan ve Kulüpler Dünya Kupası'nın açılışında yer alamayacak olan Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanmama kararı aldı.



Hürriyet'in haberine göre 27 yaşındaki futbolcu, bu ay sonunda Türkiye'ye geri dönecek.



Fenerbahçe'de bu sezon 252 dakika süre bulabilen ve gol - asist katkısı veremeyen hücum oyuncusu, Los Angeles FC'de çıktığı 15 maçta 2 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.