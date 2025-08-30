Jose Mourinho Türkiye’den ayrıldı

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Benfica’ya elenen Fenerbahçe 'de teknik direktör Jose Mourinho ile yollar ayrılmıştı. Dün akşam yemeğinde teknik ekibiyle bir araya gelen ünlü teknik adam, bugün Türk Hava Yolları’nın (THY) tarifeli uçağıyla saat 12.20’de Lizbon’a gitti. Tek başına havalimanına gelen ünlü teknik adam, yolcuların fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi.

15 MİLYON EURO TAZMİNAT

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi olan Mourinho'nun 9 milyon euro tazminat alması bekleniyor.

Teknik heyetle birlikte bu rakam yaklaşık 15 milyon euroyu bulacak.