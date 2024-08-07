Jose Mourinho: Turu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü Ön Eleme Turu ilk maçında Fransa ekibi Lille'ye 2-1 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan Mourinho, "Şu anda devrede 2-1 mağlubuz. Maç bitmedi. Turun devresindeyiz. İkinci yarıyı stadımızda oynayacağız. O yüzden 'hadi' demek istiyorum" diye konuştu.



"FRED'İ ÖZLÜYORUM"



Oynamak istedikleri sistemde otomatikleşmemiş çok fazla şey olduğunu söyleyen Mourinho, "Çok fazla şey eksik. Yaklaşık 6-7 haftadır çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi maçı ön eleme de olsa üst seviyede olur. Otomatikleşmemiş çok fazla şey var. Kendi attığımız bir taç atışından sonra gol yedik ve 90 küsür dakikada kendi bölgemizde yaptığımız bir top kaybından sonra gol yedik. Lugano maçında da duran toptan bir gol ve 90 küsür dakikalarda bir gol yemiştik. Bu tip hataları yaptığımız için bedelini de ödedik saha içerisinde. Bugün iyi bir oyun sergiledik, çok fazla pozisyon ürettik. Çok fazla şeyi iyi yaptık. Bunu söylemeyi sevmiyorum ama Fred'i özlüyorum, bizim için önemli bir oyuncu. Sezon içerisinde böyle şeyler olabilir. İyi bir takıma karşı oynadık ve turun devresini 2-1 geride kapattık. Sarı-lacivert bayraklarımızla onları bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.



"BİZE KARŞI YAPTIKLARI ŞEYLERE ÇÖZÜM BULDUK"



Lille karşısında kendilerini şaşırtan bir durumla karşılaşmadıklarını söyleyen Portekizli çalıştırıcı, "Onların sezon öncesi oynamış olduğu maçları izledik. Bizim için sürpriz bir durum yoktu. Karşılaşabileceğimiz bütün dinamiklere hazırlanmıştık. Bir problem yaşamadık. Bize karşı yaptıkları şeylere çözüm bulduk. İki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.



"TURU TERSİNE ÇEVİREBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"



Rövanş karşılaşmasıyla ilgili düşüncelerini aktaran Mourinho, İstanbul'daki maçın farklı olacağına inandığını belirterek, "Maçın nasıl olacağını bilemezsiniz. Sonuç farklı olacak. Lille'in gelip sahamızda savunma yapacağını düşünmüyorum. Bu onların doğasına aykırı. Rövanş maçında 40 bin itici gücümüz olacak. Bu da önemli bir rol oynayacak. Güzel bir maç olacak. Lille'in oyun tarzını beğeniyorum. Yapmış olduğumuz hatalar dışında kendi takımımı da beğendim. Turu tersine çevirebileceğimizi düşünüyorum. Biz geride olmaya alışkınız. 5'inci, 10'uncu dakikalarda gol yiyip skoru değiştirmeye alışkınız. Kadıköy'ü bekliyoruz. Lille maçını unutup cumartesi günü oynayacağımız lig maçını düşünmeye başlayacağım" açıklamasında bulundu.



BRUNO GENESIO: SONUÇTAN MEMNUNUM



Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio ise sonuçtan memnun olduğunu belirterek, "İlk yarı net pozisyonlar elde ettik. İkinci yarı atletik konuda eksiklerimiz vardı. Onların bizden önce iki maçı vardı. Biz şampiyonaya yeni giriyoruz. Oyuna giren oyuncuların da büyük katkısı oldu. Maç içinde bizim de Fenerbahçe'nin de önemli pozisyonları oldu" dedi.