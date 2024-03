Jose Mourinho ve Carlos Alcaraz'ın belgeseli geliyor

Kariyeri başarılarla dolu Jose Mourinho ile teniste yeni bir devir açan Carlos Alcaraz'ın belgeseli geliyor.

İsmi henüz netleşmeyen Jose Mourinho'nun belgeseli, Portekizli teknik adamın Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Totttenham Hotspur ve Roma takımlarında gösterişli kariyerindeki iniş ve çıkışlara odaklanacak.

Dijital platformda yayınlanacak belgesel, teniste yeni bir çağın kapısını açan genç yıldız Carlos Alcaraz’ın etkileyici hikayesini de izleyiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. İsmi henüz kesinleşmeyen Alcaraz belgeseli, genç yıldızın yaşamına ve sıralamalardaki hızlı yükselişine odaklanacak.

Çıkış yapacak belgeseller ile detaylı bilgiler ise şöyle;

Alcaraz (2025): Belgesel dizisi, tenisin genç yıldızı Carlos Alcaraz’ın 2024 yılı içerisinde kortta ve kort dışındaki yaşadığı olaylara içeriden bir bakış sunacak. Yapımcılığını, LaLiga’nın da yapımcılığını yürüten Morena Films’in üstlendiği belgesel dizisi, tenis dünyasında devrim yapan dünyanın en iyi sporcularından birini daha yakından tanımamızı sağlayacak.

Mourinho (2025): FC Porto’yu Şampiyonlar Ligi’nde zafere ulaştırarak spor dünyasında şaşkınlık yaratmasından yirmi yıl sonra, bu belgesel dizisi; futbolun öncü isminin hayatına ve iz bıraktığı döneme derinlemesine bir bakış sunacak. Mourinho’nun Chelsea, Real Madrid, Inter Milan, Manchester United, Tottenham Hotspur ve Roma’daki kariyeri, unutulmaz zaferleri ve tartışmalı olayları dizinin değineceği konulardan yalnızca birkaçı. Yapımcı John Battsek (Beckham; The Deepest Breath; WHAM!) ve yönetmen Joe Pearlman’ın (Lewis Capaldi: How I’m Feeling Now; Robbie Williams; Bros: After The Screaming Stops) imzasını taşıyan belgesel dizi, Mourinho’nun yanı sıra çeşitli futbolcular ve teknik direktörlerle yapılan röportajları içerecek ve kendini ‘özel biri’ olarak tanımlayan teknik adamın dünyası dijtal platformda kullanıcılar ile buluşacak.