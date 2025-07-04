Jose Mourinho, yıldız futbolcuyu Didier Drogba örneğiyle ikna etti: Fenerbahçe'ye 25 milyon euro'luk golcü

Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda gelecek sezona iddialı bir şekilde girmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor. JHON DURAN, İSTANBUL'A GELDİ



Futbolda yeni bir yapılanmaya giden sarı - lacivertlilerin yeni futbol direktörü Devin Özek, Al Nassr forması giyen Jhon Duran ile anlaşmaya varmış ve oyuncuyu İstanbul'a getirmişti. Oyuncunun resmen açıklanması için resmi evrak bekleyen Fenerbahçe'nin kısa sürede transferi duyurması bekleniyor.

Transfer harekatına devam eden Fenerbahçe'nin gündemindeki bir diğer yıldızı ise Fransız basını duyurdu.

25 MİLYON EURO Fransız basınında yer alan habere göre Fenerbahçe, Evann Guessand ile yakından ilgileniyor. Haberin devamında sarı - lacivertlilerin oyuncu için Nice'e 25 milyon euro'luk bir teklif yaptığı kaydedildi.

MOURINHO'DAN DROGBA ÖRNEĞİ Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Fildişili yıldızla görüştüğü, Duran'la birlikte oynatmayı planladığı ve Chelsea'de beraber çalıştığı bir başka Fildişili Didier Drogba'yı örnek göstererek Guessand'ı ikna ettiği kaydedildi. FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ



Öte yandan haberde 24 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe'nin birçok rakibinin bulunduğunun altı çizildi. Roma, Brighton ve Wolves'un sarı - lacivertliler ile transferde karşı karşıya olduğu yazıldı.

PERFORMANSI Geçtiğimiz sezon Nice formasıyla 42 maça çıkan Guessand, 13 gol - 10 asistlik bir performans sergiledi.