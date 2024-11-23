Jose Mourinho'dan 3 değişiklik

Süper Lig'in geride kalan bölümünde 8 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak topladığı 26 puanla ligde 2. sırada bulunan sarı-lacivertli takım, RHG Enertürk Enerji Stadı'nda Kayserispor'a konuk oldu.



Fenerbahçe'de Fransız futbolcu Saint-Maximin ağrıları nedeniyle maç kadrosuna dahil edilmezken fiziksel olarak hazır olmadığı için Cengiz Ünder ile sakatlıkları süren Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde de kadroda yer almadı.



Sarı-lacivertli ekip, karşılaşmaya Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Samet Akaydın, Kostic, Amrabat, Fred, Oğuz Aydın, Mert Hakan Yandaş, Tadic, En-Nesyri ilk 11'i ile çıktı.



Teknik direktör Jose Mourinho, ligde son oynadıkları Net Global Sivasspor maçında ilk 11'de forma verdiği Çağlar Söyüncü, Szymanski ve Saint-Maximin'in yerine Djiku, Fred ve Oğuz Aydın'a Kayserispor karşısında şans verdi.



Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde İrfan Can Eğribayat, İsmail Yüksek, Dzeko, Mert Müldür, İrfan Can Kahveci, Levent Mercan, Cenk Tosun, Bartuğ Elmaz, Becao ve Szymanski yer aldı.