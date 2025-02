Jose Mourinho'dan 5 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe, sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde son oynanan Anderlecht maçı 11'inden 5 değişikliğe gitti.

UEFA listesinde olmayan Levent Mercan ve Oğuz Aydın 11'e dönerken, Bright-Osayi Samuel ve Yusuf Akçiçek yedek bekledi. Filip Kostic, Sebastian Szymanski ve Edin Dzeko'nun yerine Mert Müldür, Mert Hakan Yandaş ve Anderson Talisca görev aldı.



SARI-LACİVERTLİLERDE EKSİKLER



Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Dominik Livakovic, Alexander Djiku, Diego Carlos, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek kadroda yer almadı. Kart cezalısı Sebastian Szymanski de Kasımpaşa'ya karşı kadroda bulunmuyor. Elinde kırık tespit edilen Edin Dzeko ise riske edilmedi ve yedek kulübesinde yer aldı.



MERT HAKAN YANDAŞ 3. KEZ 11'DE



Sarı-lacivertlilerde Mert Hakan Yandaş, bu sezon 3. kez lig maçına 11'de başladı. Bu sezon Kayserispor ve Sivasspor müsabakalarında 11'de başlamıştı. Ligde 12 maçta süre alan 30 yaşındaki orta saha, Avrupa Ligi'nde de 5, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 maçta forma giydi.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe mücadeleye, "İrfan Can Eğribayat, Milan Skriniar, Sofyan Amrabat, Levent Mercan, Mert Müldür, Fred, Mert Hakan Yandaş, Oğuz Aydın, Dusan Tadic, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.



Sarı-lacivertlilerde Ertuğrul Çetin, Engin Can Biterge, Burak Kapacak, Yusuk Akçiçek, İrfan Can Kahveci, Filip Kostic, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun ve Edin Dzeko ise yedek bekledi.