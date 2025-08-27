Jose Mourinho'dan 5 değişiklik

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Portekiz'in Benfica ekibine konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, ilk 11'de 5 değişiklik yaptı.



Portekizli çalıştırıcı, Estadio da Luz'da oynanan müsabakada kalede Dominik Livakovic'e formayı verdi.



Savunmada Mert Müldür, Milan Skriniar ve Jayden Oosterwolde'yi sahaya süren Mourinho, orta alanda Fred, Sofyan Amrabat, Nelson Semedo, Archie Brown ve Sebastian Szymanski'yi ilk 11'de oynattı.

Ancak Semedo yaşadığı sakatlık sonrası 17. dakikada yerini Çağlar'a bıraktı.



Orta sahanın önünde Anderson Talisca, forvet hattında da Youssef En-Nesyri'ye şans veren Jose Mourinho, Kocaelispor mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü İrfan Can Eğribayat, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Oğuz Aydın ve Jhon Duran'ı yedek bekletti.

