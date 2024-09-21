Jose Mourinho'dan derbi öncesi Osimhen önlemi

Süper Lig'de Fenerbahçe, dev derbide sahasında Galatasaray'ı konuk ediyor.

Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun hafta boyunca sarı-kırmızılılara çalıştığı kaydedildi.

Analizlerini öğrencilerine aktaran Portekizli çalıştırıcı, derbiyi kazanmak istiyor.

Sabah'ın haberine göre, Mourinho'nun özellikle orta sahada oyun kontrolünü ele almak için oyuncularıyla üst üste toplantılar gerçekleştirdiği aktarıldı.

Ayrıca Deneyimli çalıştırıcının Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen için stoperlerine özellikle uyardığı ve Nijeryalı golcüyü bir an olsun boş bırakmamaları için talimat verdiği vurgulandı.