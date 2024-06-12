Jose Mourinho'dan EURO 2024 tahmini

EURO 2024'e ev sahipliği yapan Almanya'nın İskoçya ile 14 Haziran Cuma günü oynayacağı mücadeleyle Avrupa Futbol Şampiyonası start alacak.
1 Ay sürecek turnuvada şampiyon 14 Temmuz Pazar günü oynanacak finalle belli olacak.
Fenerbahçe'nin Teknik Direktörü Jose Mourinho turnuva öncesi TNT Sports'a tahminlerde bulundu.
Deneyimli çalıştırıcı, EURO 2024'te şampiyonluk favorisi olarak ülkesi Portekiz'i gösteridi. İngiltere'nin ise ikinci olacağını belirtti.
Mourinho, Altın Ayakkabı ödülünü İngiltere Milli Takımı'ndan Harry Kane'in, turnuvanın oyuncusu ödülünü ise Jude Bellingham'ın kazanacağı tahmininde bulundu.
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