Jose Mourinho'dan Galatasaray yanıtı: Puan kaybetmediler

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şu şekilde:

GALATASARAY YANITI

"Galatasaray puan kaybetmedi, bir puan aldı. O maç öncesinde bizden beş puan öndeydiler, şimdi altı puan öndeler. Biz de bugün kazanmaya çalışacağız. Dominant bir oyun oynamaya çalışacağız. Rakibimizin iyi bir dönemden geçtiğini biliyoruz. Biz de güçlüyüz. Son maçımızda iyi bir galibiyet aldık. İnanıyorum ki taraftarlarımız itici güç olacaklar.

Futbol istatistik değildir. Her zaman daha çok koşan takım kazanmaz. iyi koşan takımlar daha fazla üretme şansı yakalarlar. Bizim için yoğun bir maçtı (Slavia Prag). O maçta defans ve orta saha için fazla opsiyon yoktu. Türkiye Ligi'nde daha şanslıyız, burada bir limit yok. Bugün daha fazla taze kan diyebileceğimiz oyuncuları oyuna sürme imkanımız olacak. Gerekmesi durumunda daha güçlü bir kulübemiz olacak."