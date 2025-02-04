Jose Mourinho'dan Galatasaray'a hentbol göndermesi

Mourinho yaptığı paylaşımda, "Geçtiğimiz pazar günü sona eren Hentbol Dünya Kupası'nda ülkem Portekiz yarı finale kalmayı başardı. Bu başarılarından ve ülkemiz gençliği üzerinde yaratacakları etkiden dolayı onları tebrik etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

"Elle temas var mı, yok mu?" tartışmaları yapılırken Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho da konuya dahil oldu.

TRİO EKİBİ POZİSYON İÇİN NE DEDİ?

Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Galatasaray'ın maça damga vuran pozisyonunu değerlendirdi.

Muslera'dan seken topta Davinson'un koluna temas var, penaltı gerekir mi?



Deniz Çoban: Elle oynamalar, her zaman tartışılır. Elle oynamalarda pozisyonu ne kadar yavaşlatırsanız o kadar penaltıya gidersiniz. Eli omuz hizasına kadar kalkmış, omuz hizası veya üzerinde elle oynamış. Bunu bu şekilde durdurursanız, o anda, top Muslera'dan sekti, ele geldi, bu penaltı, çünkü penaltı. Ancak, fotoğraftan bakmayacağız. Elle oynamanın kriterleri var. Takım arkadaşının bilerek oynadığı top eline gelmiyor. Muslera bilerek oynamıyor, Muslera'dan sekiyor. Öbür kriterler devreye giriyor. Kısa mesafeden seken top oyuncunun eline geliyor. Elleri doğal konumda mı? Top eline doğru gelirken, Muslera'dan sekince elleri doğal konumda. Sonrasındaki pozisyonda kısa mesafeden gelen beklenmeyen bir top. Top mu ele geliyor, el mi topa gidiyor? Top oyuncunun eline gidiyor. Top eline gelmesin diye elini kaçırıyor. Biraz daha fırsatı olsa, imkanı olsa temas etmeden elini kurtaracak. Elle oynama gayreti yok. Hakemle aynı kanaatteyim. Elle oynama yok. Devam kararı doğru.



Bahattin Duran: Devam kararı doğru. Davinson, elini kaçırmak için her şeyi yapıyor, toptan kaçmak için elini kaldırıyor. Beklenmeyen topta önce eli doğaldı, elleri açık değildi. Şüphem yok, devam kararı doğru.



Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

