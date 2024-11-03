Jose Mourinho'dan hakem tepkisi: "Onu bir daha maçlarımızda görmek istemiyoruz"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti.

Sarı-lacivertlilerin Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor galibiyetinin ardından değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'nun açıklamaları şu şekilde:

"ONU BİR DAHA MAÇLARIMIZDA GÖRMEK İSTEMİYORUZ"

"Bugün maçın adamı Atilla Karaoğlan’dı. Kendisini saha içinde görmedik ama maçın asıl hakemi oydu. Görülmeyen bir adam, maçın en önemli adamı oldu. Onu VAR hakemi olarak da, saha hakemi olarak da istemiyoruz.

"SİSTEME KARŞI OYNUYORUZ"

Bütün Fenerbahçe taraftarları adına konuşuyorum. Atilla Karaoğlan'ı bir daha bizim maçlarımıza istemiyoruz. Ben buraya gelmeden önce bana bir sürü şey söylendi. İnanmamıştım. Ancak daha da kötüymüş. İyi rakiplere karşı oynuyoruz ama sisteme karşı da oynuyoruz. Bugün VAR'a ve sisteme karşı da oynadık. Çok güçlü insanlara karşı mücadelemizi kazandık. Pes etmeyeceğiz. Fenerbahçe yönetimine sitemim var. Bana gerçeklerin sadece yarısını anlatmışlar. Karşılaştığım tablo çok daha kötü. Her şeyi bilseydim, buraya gelmezdim. Oyuncularımla hem rakiplerle hem de sisteme karşı savaşıyoruz.

"ÇAY MI İÇİYORDU?"

Bu olay değişir, sistem daha güçlü gelirse sözlerim uçar kaybolur. Belki de Fenerbahçeliler, daha da farkında. Bu yapılanlar saklanmıyor. Bright'a yapılan kırmızı değil mi, Karaoğlan kahve mi içiyordu, görmedi mi? Hakem vermedi ama Karaoğlan hazırda bekliyordu 2 penaltı vermek için. Bizim pozisyonda Türk çayı mı içiyordu? Bize olan pozisyonlarda uyuyordu. Buna gülüyoruz. Ciddiye alırsak olmaz. Ben Türk değilim, siz Türkler bunu konuşun. Ben konuşursam ağzım kapatılacak, sistem bana saldıracak. Siz Türkler bunu dile getirmeli."