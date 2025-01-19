Jose Mourinho'dan ironik yanıt: "Hoca olmaya çalışıyorum"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor'u 4-0 mağlup etti.

Ezeli rakibi Galatasaray'ın puan kaybı yaşadığı haftada hata yapmayan sarı-lacivertliler zirveyle puan farkını 6'ya düşürdü.

Karşılaşmanın ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"Sayılmayan golleri ya da kırmızı kartı konuşmak istemiyorum. Kazanmayı hak ettik. Sahada her şeyini veren bir takıma karşı oynadık. İlk yarıda 2 büyük şanstan yararlanamadık ama iyi savundular. İkinci yarıda daha sıkı bir şekilde oynadık. Tadic'i anahtar olarak nitelendirebilirim. Tadic performansıyla oyun anlamında renk kattı. Sonrasında kazanmayı hak ettiğimiz maçta golleri bulduk.

"HOCALIK ÖĞRENME FIRSATI BULMAK BÜYÜK ŞANS"

Benim için Türkiye'ye gelip hocalık öğrenme fırsatı bulmak büyük şans. Hoca olmaya çalışıyorum 6 aydır. Minnettarım bundan dolayı."