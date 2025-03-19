Jose Mourinho'dan Kadıköy'e gelen dünya devine Yusuf Akçiçek için kötü sürpriz

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelmişti. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Kadıköy'de oynanan müsabakada kritik 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 9 olmuştu. Sarı - lacivertlilerde bu sezonun en büyük kazançlarından biri ise Yusuf Akçiçek'in performansıydı... Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte ilk 11'de sık sık forma şansı bulan Akçiçek, dünyaca ünlü kulüplerin de dikkatini çekti.

Gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de taraftarların büyük beğenisini alan genç futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.



PSG, Lille, Marsilya, Manchester United ve Tottenham'ın daha önce birçok kez gözlemlediği 19 yaşındaki savunmacı için Bayern Münih'in de devreye girdiği iddia edildi.



Fanatik'in haberinde Bayern'in gözlemci koordinatörü Gürkan Karahan'ın ekibiyle birlikte geçtiğimiz pazar günü oynanan Samsunspor maçını izlemek için Ülker Stadyumu'nda yer aldığı kaydedildi.

MOURINHO YEDEK BIRAKTI



Yusuf Akçiçek'i izlemek için Kadıköy'de olan Karahan ve ekibinin, Jose Mourinho'nun öğrencisini yedek bırakmasıyla gereken notları alamadığı yazıldı.

