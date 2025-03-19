Jose Mourinho'dan Kadıköy'e gelen dünya devine Yusuf Akçiçek için kötü sürpriz
Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho'nun göreve gelişiyle birlikte bu sezon sık sık ilk 11'de forma şansı bulan genç futbolcu Yusuf Akçiçek için dünyaca ünlü bir kulübün Samsunspor maçını izlediği iddia edildi.
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya gelmişti. Büyük bir mücadeleye sahne olan ve 1 kırmızı kartın çıktığı maçta taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.
Kadıköy'de oynanan müsabakada kritik 2 puan bırakarak şampiyonluk yarışında yara alan Fenerbahçe ile lider Galatasaray arasındaki puan farkı 9 olmuştu.
Sarı - lacivertlilerde bu sezonun en büyük kazançlarından biri ise Yusuf Akçiçek'in performansıydı... Teknik direktör Jose Mourinho ile birlikte ilk 11'de sık sık forma şansı bulan Akçiçek, dünyaca ünlü kulüplerin de dikkatini çekti.
Gösterdiği performansla hem teknik heyet hem de taraftarların büyük beğenisini alan genç futbolcu için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.
PSG, Lille, Marsilya, Manchester United ve Tottenham'ın daha önce birçok kez gözlemlediği 19 yaşındaki savunmacı için Bayern Münih'in de devreye girdiği iddia edildi.
Fanatik'in haberinde Bayern'in gözlemci koordinatörü Gürkan Karahan'ın ekibiyle birlikte geçtiğimiz pazar günü oynanan Samsunspor maçını izlemek için Ülker Stadyumu'nda yer aldığı kaydedildi.
MOURINHO YEDEK BIRAKTI
Yusuf Akçiçek'i izlemek için Kadıköy'de olan Karahan ve ekibinin, Jose Mourinho'nun öğrencisini yedek bırakmasıyla gereken notları alamadığı yazıldı.
DAHA ÖNCE DE YAPMIŞTI
Portekizli çalıştırıcı daha önce de Antalyaspor maçında Kadıköy'e gelen Tottenham gözlemcilerine Yusuf Akçiçek'i yedek bırakarak sürpriz yapmıştı.
Öte yandan Bayern Münih kurmaylarının Fenerbahçe'yi izlemek için yeniden Ülker Stadyumu'na geleceği ve oyuncuyu takibini sürdüreceği belirtildi.
Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 resmi maçta görev yapan Akçiçek, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.
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