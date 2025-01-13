Jose Mourinho'dan Konya'da 6 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Teknik Direktör Jose Mourinho, Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Kasımpaşa müsabakası 11'inden 6 değişikliğe gitti.



Kalede Ertuğrul Çetin'in yerine Dominik Livakovic yer alırken, savunmada Yusuf Akçiçek'in yerine Alexander Djiku, sağ kanatta Bright Osayi-Samuel'in yerine Oğuz Aydın forma buldu. Orta sahada Bartuğ Elmaz'ın yerine Fred, İrfan Can Kahveci'nin yerine ise Dusan Tadic; forvette ise Cenk Tosun'un yerine Edin Dzeko 11 başladı.



LİVAKOVİC VE OĞUZ AYDIN FORMASINA KAVUŞTU



Fenerbahçe'nin 16. haftada Başakşehir ile oynadığı müsabakada sakatlık yaşayan Dominik Livakovic, 2 maç aranın ardından kaleyi devraldı. Başarılı eldiven bu sezon ligde 16. maçına 11'de başladı. Aynı maçta sakatlık yaşayan Oğuz Aydın da bugün 11'de forma şansı buldu. İki isim de takımlarının oynadığı Eyüpspor ve Hatayspor maçlarında kadroda yer almadı.



SARI-LACİVERTLİLERDE 5 EKSİK



Sarı-lacivertlilerde tedavisi süren Jayden Oosterwolde, Rodrigo Becao ve İsmail Yüksek'in yanı sıra, Sofyan Amrabat sarı kart cezalısı, Samet Akaydin de teknik heyet kararıyla kadroda yer almadı.

FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe mücadeleye; Dominik Livakovic, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Oğuz Aydın, Fred, Sebastian Szymanski, Filip Kostic, Dusan Tadic, Youssef En-Nesyri ve Edin Dzeko 11'i ile başladı.