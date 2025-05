Jose Mourinho'dan, Konyaspor karşısında 7 değişiklik

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Fenerbahçe, sahasında Konyaspor ile karşılaştı.

Teknik Direktör Jose Mourinho, ligde son oynanan Hatayspor maçının 11'ine göre bu müsabakada 7 değişikliğe gitti. Mourinho; Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Alexander Djiku, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın, Dusan Tadic ve Edin Dzeko'nun yerine İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Yusuf Akçiçek, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Sebastian Szymanski 11'de başladı.



FENERBAHÇE'NİN 11'İ



Fenerbahçe mücadeleye; İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Milan Skriniar, Yusuf Akçiçek, Filip Kostic, Fred, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca ve Youssef En-Nesyri 11'i ile başladı.



Yedeklerde ise Dominik Livakovic, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Diego Carlos, Levent Mercan, Sofyan Amrabat, Oğuz Aydın ve Cenk Tosun bekledi.



YUSUF AKÇİÇEK SON MAÇTA 11'DE



Teknik heyetin bu sezon UEFA Avrupa Ligi başta olmak üzere bazı karşılaşmalarda forma verdiği ve oynadığı maçlarda performansıyla dikkat çeken Yusuf Akçiçek, 4 maç sonra 11'e döndü. 19 yaşındaki futbolcu, bu sezon ligde 5'i 11'de olmak üzere 9 karşılaşmada görev yaptı.



Sarı-lacivertlilerin dün plaket verilerek, emekleri için teşekkür edilen deneyimli futbolcular Edin Dzeko ile Dusan Tadic, son maça kalmadan bugün İstanbul'dan ayrıldı.