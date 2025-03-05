Jose Mourinho'dan Rangers maçı öncesi sözleşme ve Okan Buruk cevabı: Bir zorunluluğum yok

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Rangers ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ve savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Jose Mourinho şu ifadeleri kullandı:

"SAHA DIŞINDA BİR ZORLUK YAŞAMADIK"

"Saha içinde zorluklarla karşılaştık, rakiplere saygı duyduk. Zorluklar da yaşadık. 18 maçtır yenilmeme sebebimiz, zorluklarla mücadele etmek. Saha dışında bir zorluk yaşamadık."

"1 SENE KONTRATIM VAR AMA..."

Soru: "Fenerbahçe'nin tüm branşlarda başarı projesine inanıyor musunuz ve bu projede uzun yıllar yer alacak mısınız?"

Jose Mourinho: "Zeljko Obradovic büyük bir antrenör. Çok büyük bir kişilik, ben de başka takımlarda onun başarısını hissediyordum. Maçlara gittikçe Sarunas Jasikevicius'un başarılarını da hissediyorum. Burası büyük bir spor kulübü, burada başarı herkese ait. Birlik olursak, aynı yöne kürek çekersek, başarı gelecektir. Bunu hissediyorum. Basket maçlarında daha iyi hissediyorum, orada taraftarım. Futbolda kulübede değil, locada bile olsam maça odaklanıyorum. Herkes aynı yöne kürek çekiyor. Benim geleceğim önemli değil, önemli olan Fenerbahçe. Bir sene kontratım var ama tek düşüncem Fenerbahçe."

"TATİLDE HER ZAMAN TEBRİK EDİYORLAR"

"2003'de finalde Celtic'i yendiniz, Rangers taraftarı sizi tebrik etti. Bu durum devam ediyor mu?"



Jose Mourinho: "Türkiye'de çok fazla olmuyor, çünkü Türkiye'de İskoç kimseyle karşılaşmadım. Belki bugün veya yarın olabilir. Tatilde olduğum zaman her zaman gelip tebrik ediyorlar. O finalin benim için yeri ayrı, Avrupa'daki ilk finalimdi. İki İskoç kulübüne de saygım sonsuz. Önümüzdeki hafta oraya gideceğimiz için mutluyum. Üniversite diplomamla İskoçya'ya gittim, düşük seviyede futbolcu olarak devam ettim. Teknik direktör kursları benim için çok özeldi. Orada çok özel insanlarla tanıştım ve çok özel şeyler öğrendim. Genç teknik adamlar, ilk adım için nereye gitmeleri gerektiğini sorduğunda, İskoçya'yı öneriyorum."

"ADİL BİR TURNUVADA HER MAÇI KAZANMAK DİYE DÜŞÜNMÜŞTÜM"

"Geldiğimde taraftarlara 'Sizin için savaşacağım' dedim, onlara söz verdim. Bunun normal bir mücadele olacağını düşünmüştüm, adil bir turnuvada her maçı kazanmak olarak düşünmüştüm. Bunun biraz daha fazlasını yapmam gerekiyor, durum bu."

"GELECEKTE İSKOÇYA NEDEN OLMASIN?"

"Rangers ya da Celtic'te çalışmayı düşünür müsünüz?"

Jose Mourinho: "Şu an değil, bir işim var. İşim beni motive diyor. Gelecekte neden olmasın. İnsanlar oranın iki takımlı lig olduğunu söylüyor ama İskoçya'da tutku var. Boş statlarda oynamanın bir anlamı yoktur. Rangers ve Celtic çok büyük takımlar. Celtic'in hocası Brendan Rodgers harika bir teknik adam. Rangers'ın hocasına da saygı duyuyorum."