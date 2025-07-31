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Jose Mourinho'dan Real Madrid Başkanı Perez'e yıldız futbolcu için telefon: "Şartları söyler misin?"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Real Madrid Başkanı Florentino Perez'e transfer telefonu açtığı öne sürüldü.

Jose Mourinho'dan Real Madrid Başkanı Perez'e yıldız futbolcu için telefon: "Şartları söyler misin?"

Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan 'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Arcihe Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedoyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.

İspanyol basınında Fenerbahçe'nin, 'in savunma oyuncusu David Alaba için harekete geçtiği iddia edildi.

"MOURINHO DEVREYE GİRDİ"

Adrian Funes Garcia'nın haberine göre Real Madrid'de beklenen istikrarı sergileyemeyen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden çıkarılan Alaba için devreye girdi.

Jose Mourinho'dan Real Madrid Başkanı Perez'e yıldız futbolcu için telefon: "Şartları söyler misin?" - 1

Haberde Portekizli çalıştırıcının Başkanı Florentino Perez'i arayarak Avusturyalı futbolcunun şartlarını sorduğu belirtildi.

DİREKT BAŞKANA ANLATTI

Mourinho'nun, deneyimli futbolcuya 'de ilk 11 garantisi sunmak istediği, oyuncu için özel bir rol düşündüğü ve projeyi direkt olarak Perez'e anlattığı kaydedildi.

İŞLER DEĞİŞEBİLİR

Real Madrid ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan Alaba'nın ayrılığa mesafeli durduğu yazılırken, Mourinho'nun ısrarının durumu değiştirebileceği öne sürüldü.

PERFORMANSI

Real Madrid formasıyla 116 maçta forma giyen 33 yaşındaki futbolcu, 5 gol-9 asistlik bir performans sergiledi.

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