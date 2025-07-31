Jose Mourinho'dan Real Madrid Başkanı Perez'e yıldız futbolcu için telefon: "Şartları söyler misin?"

Süper Lig'de gelecek sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla girecek olan Fenerbahçe'de sıcak gelişmeler yaşanıyor.



Yaz transfer döneminde Jhon Duran, Arcihe Brown, Tarık Çetin, Milan Skriniar ve Nelson Semedoyu kadrosuna katan sarı-lacivertlilerin gündemine sürpriz bir isim geldi.



İspanyol basınında Fenerbahçe'nin, Real Madrid'in savunma oyuncusu David Alaba için harekete geçtiği iddia edildi.

"MOURINHO DEVREYE GİRDİ"



Adrian Funes Garcia'nın haberine göre Real Madrid'de beklenen istikrarı sergileyemeyen ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle gözden çıkarılan Alaba için Jose Mourinho devreye girdi.

