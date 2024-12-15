Jose Mourinho'dan sakatlık açıklaması: "Muhtemelen sezonu kapattı"

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Başakşehir'i 3-1 mağlup etti.

Mücadelenin 78. dakikasında sakatlanan ve oyundan sedyeyle çıkan Rodrigo Becao'nun sağlık durumu merak ediliyordu.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Jose Mourinho, Becao'nun sezonu kapattığını söyledi.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şöyle :

"Zor bir maç oldu hatta dramatik bile oldu. Baskıyı çok arttırdığımız dönemde golü attık. Rakip oyunun temposunu düşürmeye çalıştı. İkinci yarı 10 kişiye karşı oynadık ama yapmış olduğumuz defans hatasından golü yaptık. Çok fazla top kaybı yaptık. Rakip çok fazla vakit geçiriyordu. Becao muhtemelen sezonun geri kalanında olamayacak."