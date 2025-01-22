Jose Mourinho'dan Skriniar açıklaması: "Fenerbahçe'nin büyüklüğünü anlattım"

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Olimpik Lyon ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele öncesinde sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısı düzenledi.

Mourinho'nun açıklamaları şöyle:

"Taraftarlarımızın desteğiyle eksikleri telafi edeceğiz. Onların bize vereceği destekle, 10 eksiği telafi edebiliriz. Önümüzdeki iki maçta 2 puan yeterli olacaktır tur için. Taraftarlarımıza ihtiyacımız var. Yarın özel bir beklenti içinde olmamız gereken bir maç değil. Taraftara ihtiyacımız var. Eksikleri unutmamak için yazarak geldim. 5 tane bekimiz var, hiçbiri yok. İsmail sakat, kendisi yardımcı olabilirdi. Becao, Samet, Bartuğ yok. Livakovic sakat. 5 tane potansiyel bek yok. Zor bir durumdayız. Yarın oynayacağımız rakip de çok zorlu. Dusan'a sorduğunuz soruya ek yapacağım, beklentimiz var Avrupa Ligi'nde ama şu anki durum, bir sonraki turdan daha zor.

"DIEGO CARLOS VE SKRINIAR'I LİSTEYE EKLEYECEĞİZ"

Bir sonraki turda yeni bir liste yapabiliriz. Diego Carlos ve Milan Skriniar'ı listeye ekleyeceğiz. Lyon ve Midtjylland maçlarında zorlanacağız. Yarın stadyumun tamamen dolu olacağını düşünüyorum. Destek zamanı, taraftarlara ihtiyacımız var.

SKRINIAR TRANSFERİNDE ETKİSİ OLDU MU?

Skriniar transferinde ufak bir rolüm var, asıl büyük rol kulübün rolü. Esas rol sportif direktörümüzün. Benim rolüm telefonda Fenerbahçe'nin ne kadar büyük, Türkiye Ligi'nin ne kadar harika ve 'Adil' bir lig olduğunu söylemek, İstanbul'un ne kadar güzel olduğunu anlatmak oldu.

"YUSUF AKÇİÇEK YARIN OYNUYOR OLACAK"



Türk taraftarları tutkulu. Bunu tüm stadyumlarda gördüm. Bu bazen itici güç olabilir bazen negatif bir etkisi olabiliyor. Bizler kendi stadımızda ikisini de yaşıyoruz. İsteyince o farkı yaratabiliyor taraftarlarımız. Yarın pozitif destek bekliyorum. Takımı organize etmek yarın zor olacak. Kulübede imkanlar az olacak, 4 tane altyapı oyuncusu olacak. Aynı zamanda Yusuf Akçiçek oynuyor olacak."

"OKAN BURUK HAKLI"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un basın toplantısında "'Önde olan biziz. Arkamıza bakmaya gerek yok" ifadelerine yanıt veren Mourinho, "Okan Buruk haklı çünkü lider olduğunuz zaman diğer takımların ne yaptığı hakkında endişelenmenize gerek yoktur." dedi.

Dusan Tadic'in açıklamaları ise şu şekilde:

"Bolu'da olan olaylardan dolayı yangında meydana gelen kayıplardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Aileleri için de üzgünüz. Türkiye'ye baş sağlığı diliyorum.

"ZOR BİR MAÇ OLACAK"



Lyon iyi ve kaliteli bir takım. Zor bir maç olacak. Bizler Fenerbahçe'yiz. Taraftarımız önünde oynayacağız. Avrupa'da puanlara ihtiyacımız var. Lyon'a saygı duyuyoruz ama elimizden geleni yapacağız. Zor ve ilginç bir maç olacak. Umarım kazanan taraf biz olacağız.

SKRINIAR YORUMU

Skrinar harika bir oyuncu, harika bir haber. Tecrübeli bir oyuncu geliyor, birlikte çok güzel işler yapacağız. Kulübümüzün yaptığı en iyi işlerden birisi.

Fenerbahçe'ye imza attığım ilk andan itibaren genç oyunculara yardım etmekle de yükümlüyüm. Gelme sebeplerimden biri buydu. Örnek olabilmeliyiz. Genç oyuncuları çalışmaya teşvik etmeliyiz. Bunu tek başımıza değil hocalarımızla yapıyoruz. Onların daha iyi olması için yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tecrübeli oyuncuların bu noktada bunu sağlaması gerekiyor. İhtiyaç anında yardımcı olmaları gerekiyor. İyi insan olmak adına da yardımcı olabilmeliyiz. Kendimizi her zaman geliştirmek zorundayız. Kendimizi her gün geliştirebiliriz. Bizlerin gençlere yardımcı olabilmesi gayet doğal.



"GELECEĞE ODAKLANMAK BENİM İÇİN DAHA ÖNEMLİ"

Taraftarlarımızı anlıyorum. 10 yıldır gelmeyen bir şampiyonluk söz konusu. Haliyle hayal kırıklığı oluşabiliyor. Bunlar normal reaksiyonlar. Son maçınız kadar iyi bir durumdasınızdır. Geçmişe bakmak yerine geleceğe odaklanmak benim için daha önemli."