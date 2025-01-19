Jose Mourinho'dan Solskjaer yanıtı

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Adana Demirspor ile karşı karşıya geliyor.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, mücadele öncesinde açıklamalarda bulundu.

Portekizli çalıştırıcının açıklamaları şöyle:

"PUAN FARKINI AZALTMA ŞANSIMIZ VAR"

"Kazanmak istiyoruz. Bunun için mücadele ediyor. Kazanmak için sahada dengeli olmak istiyoruz. Rakibe çok saygı duyuyoruz. Son zamanlarda aldıkları sonuçlar bunun ispatı. Alt sıralardaki takımlar, üst sıralardaki takımlardan puan alıyor. Her hafta kazanmak için hazırlanıyoruz. Direkt rakibimizle puan farkını azaltma şansımız var. Galibiyet için oynarken de rakibe aynı şekilde saygı duyacağız.



OLE GUNNAR SOLSKJAER AÇIKLAMASI



Açıkçası Beşiktaş'ın önceki hocası da öyleydi, Giovanni de önemli bir isimdi. Önemli kulüplerde çalışmıştı. Yeni teknik adamları da prestijli, yüksek seviye biri. Yüksek seviyelerde çalıştı. Sadece teknik adamlık olarak değil Ole oyuncuyken de özeldi. Kendisine hoşgeldin diyorum. Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'a katkı sağlayacaktır."