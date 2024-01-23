Jose Mourinho'dan Suudi Arabistan kararı

Roma'daki görevinden beklenmedik şekilde gönderilen Jose Mourinho'nun bir sonraki durağının neresi olacağı merak ediliyor.

ASTRONOMİK TEKLİFİ REDDETTİ



Marca'nın haberine göre, Portekizli çalşıştırıcının Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab'tan gelen astronomik teklifi reddettiği öne sürüldü.

NAPOLİ İLE ANILIYOR

Napoli'nin dün akşam Inter'e İtalya Süper Kupası'nı kaybetmesiyle birlikte teknik direktör Walter Mazzarri'nin koltuğu sallantıda.

İtalyan ekibin başkanı Aurelio De Laurentiis'in ilerleyen günlerde Roma'dan ayrılan Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştireceği öne sürüldü.

Napoli, geçtiğimiz sezon ligi şampiyon bitirmiş ancak Luciano Spalletti ile yollarını ayırmıştı.



Maviler sezon başında göreve Walter Mazzarri'yi getirdi ancak İtalyan teknik adam maç başına 1.33 puan ortalamasıyla beklentilerin altında kaldı.