Jose Mourinho'dan Suudi Arabistan'a yeşil ışık

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'yı çalıştıran ve koltuğu sallanan Portekizli çalıştırıcı Jose Mourinho, Suudi Arabistan'a yeşil ışık yaktı.



Arap basınından Elhekayashow'a açıklamalarda bulunan Mourinho, "Şu anda Roma'dayım. Roma için buradaki son günüme kadar her şeyimi vereceğim. Geleceği kimse bilemez ama bir gün Suudi Arabistan'da çalışacağımdan eminim." ifadelerini kullandı.



Ronaldo'nun Suudi Arabistan'a gitmesinin ardından Suudi Arabistan Pro Lig'e bakışın değiştiğini belirten 60 yaşındaki teknik adam, "Sanırım oraya bakış açısını değiştiren Cristiano Ronaldo oldu. Kariyerinin sonuna gelmemiş oyuncuların da Suudi Arabistan'ı tercih etmesiyle de ligin kalitesi kanıtlandı." şeklinde konuştu.



FATURA KESİLMEK ÜZERE



Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre; Kötü gidişatın faturası Mourinho'ya kesilmek üzere. Roma yönetiminin takımın aldığı sonuçlardan memnun olmadığı belirtilirken, 8 Ekim Pazar günü sarı kırmızılıların Cagliari ile yapacağı maçta Roma'nın yenilgi ile ayrılması durumunda deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrılacak.

Fenerbahçe deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak Haberi Görüntüle