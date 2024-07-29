Jose Mourinho'dan transfer açıklaması: Elimizdeki oyunculardan memnunum

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, "Her maç yeni bir maçtır. Her yıl yeni bir yıldır ve her turnuva yeni bir turnuvadır. Ben kariyerimde hep böyle baktım. Geçmişte neler yaptığıma bakmıyorum. Avrupa'da 150-160 belki 170 maçım var ama yarına ilk maçım gibi bakıyorum çünkü motivasyon her gün yenilenebilen bir şeydir.



İlk maçta 3 gol yemelerine ilişkin bir soru üzerine deneyimli teknik adam, şunları kaydetti:



"Çözümüm çalışmak, başka yapacak bir şey yok. Analiz etmemiz gerekiyor, önce video üzerinden sonra klipler hazırlayıp oyunculara gösteriyoruz ve bu çalışmaları sahada yapıyoruz. 35 idman yaptık ama tüm takım hep birlikte 2-3 idman yapabildiler. Analiz yapıyoruz ama içinde bulunduğumuz durumları göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Oyuncularım ellerinden gelenin en iyisini yapıyorlar."



Allan Saint-Maximin'in ilk maçta sakatlığı sebebiyle forma giyemediğini hatırlatan 61 yaşındaki çalıştırıcı, "Bileği iyi durumda değildi. Şu anda da en iyi durumunda değil. Arabistan'da antrenman yapmıyordu, tatilden aramıza geldi. Sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. Youssef En-Nesyri de bugün aramızda değildi. O da tatilden geldi ve sezon öncesi antrenmanlarını yapmamıştı. Yaşadığımız zorluk buydu takımımıza geç katılanlar vardı. Oyuncularım iyi iş çıkarıyorlar. Maximin 90 dakika oynayabilecek durumda değil ama tabii kendisi oynayabilecek durumda." değerlendirmesinde bulundu.



"ELİMDEKİ OYUNCULARDAN MEMNUNUM"



Jose Mourinho, transfer döneminde iyi işler çıkardıklarını ve elindeki oyunculardan memnun olduğunu dile getirdi.



Kulübün transfer açısından zor bir dönemde çok iyi hamleler yaptığını anlatan Mourinho, şunları aktardı:



"Gerek başkan, gerek sportif direktörümüz gerek Acun Ilıcalı çok iyi iş çıkardı. 'Bazı transferler gecikti.' diye söylenebilirim ama söylenemem çünkü transfer döneminin doğası bu. Onlardan daha fazlasını isteyemem mevcut duruma bakınca. Elimdeki oyunculardan memnunum. Göndermek durumunda olduğum oyuncular benim üzüldüğüm konu. Herkes elinden gelenin fazlasını yaptı ama işin doğası bu. Takımda 29 oyuncu artı kalecilerle çalışmamız imkansız. Kimsenin üçüncü ya da dördüncü opsiyon olmasını istmeiyorum. 2 opsiyon yeterli. Oyuncular forma giyeceğini bilmeli. Umut Nayir kendisi gitti, iyi oyuncu ve harika karakter. Ona en iyisini diliyorum. Yapmamız gereken iş elimizdeki oyuncuları çıkarmak için çözüm bulmak."



Dusan Tadic ve İrfan Can Kahveci gibi oyuncuları daha çok forvete yakın merkezde oynatmak istediğini ifade eden Portekizli teknik adam, "Maxi'yi transfer ettik. Saf bir sol kanat oyuncusu. Aynı zaman da Oğuz da hızlı ve genç bir oyuncu. Bu oyuncuları alırken Tadic, İrfan gibi kaliteli oyuncuları içeriye çekip forvete yakın oynamalarını sağlamak istedik. Onlar içeri geldiğinde Mert gibi Osayi-Samuel gibi oyuncular ön tarafta özelliklerini kullanabilsinler istiyorum." diye konuştu.



Yeni transferlerin takıma katıldığını ancak zamana ihtiyaç duyacaklarını anlatan Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:



"En Nesyri fiziksel çalışmalarını sürdürüyor takımdan ayrı şekilde. Zaten yarın oynayamayacak olması bize zaman kazandırdı. Oğuz ve Maxi son hafta katıldılar ama nasıl oynadığımızı anlamak için ellerinden geleni yapıyorlar. Mutluyum en ideal durumda olmasak bile yarınki maçta hedefimiz hayatta kalmak, üstesinden gelmek ve turu geçmek. Taraftarlarımızın Fenerbahçe'nin Avrupa maçlarında çok özel bir atmosfer yarattığını duymuştum, bunun doğruluğunu yarın görmek istiyoruz."